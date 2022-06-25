Путин заявил, что вопросы по созданию Союзного государства согласованы

Президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о согласовании всех вопросов по Союзному государству.
«Здесь у нас практически между профильными ведомствами все согласовано — вопрос только в реализации всех намеченных целей», — заявил российский лидер на встрече с Лукашенко.
Также Путин предложил поручить начальникам Генштабов России и Белоруссии и министерствам обороны проработать все детали, связанные с обеспечением безопасности Союзного государства. Лукашенко с ним согласился.
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в субботу, 25 июня, в Константиновском дворце в Петербурге.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что куда съездить в Ленобласть на выходные.