Путин заявил, что вопросы по созданию Союзного государства согласованы

Путин заявил, что вопросы по созданию Союзного государства согласованы
Переговоры Путина и Лукашенко 25 июня. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о согласовании всех вопросов по Союзному государству.

«Здесь у нас практически между профильными ведомствами все согласовано — вопрос только в реализации всех намеченных целей», — заявил российский лидер на встрече с Лукашенко.

Также Путин предложил поручить начальникам Генштабов России и Белоруссии и министерствам обороны проработать все детали, связанные с обеспечением безопасности Союзного государства. Лукашенко с ним согласился.

Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в субботу, 25 июня, в Константиновском дворце в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что куда съездить в Ленобласть на выходные.

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