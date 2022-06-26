Петербуржцы требуют запретить продажу алкоголя по выходным

В Петербурге активисты создали петицию с просьбой ввести запрет на продажу алкогольной продукции в каждые выходные.

Коллективное обращение от петербуржцев к губернатору Александру Беглову и спикеру Закса Александру Бельскому появилось на сайте Change.org. Активисты указывают в петиции, что опыт запрета продажи алкоголя в день проведения праздника «Алые паруса» говорит об эффективности данной меры.

Ограничение продажи спиртного поможет снизить количество пьяных конфликтов, происшествий и ДТП. Это сделает город более безопасным не только для петербуржцев и их детей, но и для туристов. Об этом пишет Neva.Today.

Также авторы петиции отмечают, что жители города после введения запрета на алкоголь смогут уделить время другим видам отдыха и досуга, проводя выходные с родными и близкими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге не будут продавать алкоголь в день «Алых парусов».