В Петербурге не будут продавать алкоголь в день «Алых парусов»

В Петербурге из-за «Алых парусов» на сутки запретят продажу алкогольной продукции в магазинах.

Петербуржцы и гости города не смогут купить спиртное в магазинах с 22.00 23 июня до 11.00 25 июня. Как сообщили в комитете по промышленной политике, запрет на розничную продажу алкоголя связан с празднованием «Алых парусов».

При этом алкогольные напитки по-прежнему можно будет купить в кафе и ресторанах, а также в магазинах беспошлинной торговли. На них запрет не распространяется.

Нарушителям, продавшим алкоголь во время запрета, грозит административная ответственность.

Напомним, праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Северной столице 24 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам напомнили о перекрытии центра города для посторонних на «Алые паруса».