В четыре раза вырос объём денежных средств на вкладах Сбера в 2022 году

Объём средств на вкладах Сбера в 2022 году вырос в четыре раза. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Объём средств на вкладах Сбера в 2022 году вырос в четыре раза. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По итогам пяти месяцев 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка разместили во вклады более 1,1 трлн рублей – это почти в 4 раз превышает объем аналогичного периода прошлого года. Наибольшая динамика – в 4,3 раза – в Санкт-Петербурге, на него приходится более половины всего объема вложений по СЗФО.

Выросло и количество срочных вкладов в Сбере: в среднем в 2,7 раза по Северо-Западу, в 3 раза – по Петербургу.

60% вкладов в СЗФО открыты онлайн. В цифровых лидерах – Санкт-Петербург (67%) и Мурманск (65%).

Сегодня Сбербанк предоставляет своим клиентам оптимальную линейку вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в рублях или валюте в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания, или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. Кроме того, при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.