В Петербурге работает более 5 тысяч кружков, секций и общественных пространств для молодежи

Всего для молодых петербуржцев в городе создано более пяти тысяч кружков, студий и секций. Фото: unsplash

Всего для молодых петербуржцев в городе создано более пяти тысяч кружков, студий и секций. Фото: unsplash

Для молодых жителей в Петербурге работает более пяти тысяч разнообразных кружков, студий, секций и общественных пространств.

Сегодня, 27 июня, отмечается День молодежи. В честь праздника в городе пройдет молодежный фестиваль уличного искусства и культуры «МЫПЕТЕРБУРГ». Он начнется в 16 часов на Малой Садовой улице, которая на целый вечер превратится в единую творческую площадку.

С праздником петербургскую молодежь поздравил губернатор Александр Беглов. Он поблагодарил молодых людей, которые принимают активное участие в общественной, волонтерской и благотворительной деятельности.

В Северной столице есть система грантов, проводятся конкурсы, фестивали и форумы. Работают 33 учреждения по делам молодежи, в состав которых входят 334 подростково-молодежных клуба и восемь районных домов молодежи.

Всего для молодых петербуржцев в городе создано более пяти тысяч кружков, студий и секций, в которых можно научиться танцевать и играть на музыкальных инструментах, играть в шахматы, шить и кроить, выучить иностранные языки, попробовать себя в единоборствах. Все это бесплатно.

Ежегодно в городе открываются общественные пространства для молодежи. Три года назад был создан коворкинг ПРОСТО — комфортное и бесплатное пространство, где могут работать люди в возрасте от 14 до 15 лет.

Кроме того, в Петербурге открываются кванториумы, центры дополнительного образования, а также точки кипения при научных и образовательных учреждениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге будут развивать образовательный туризм.