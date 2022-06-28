500 млн бонусов от СберСпасибо перевели россияне за два года

С момента запуска сервиса перевода бонусов от СберСпасибо в мае 2020 года россияне перевели более 500 млн бонусов на счета друзей и близких. Клиенты Сбера делятся бонусами с друзьями и близкими для совершения совместных покупок и планирования общего бюджета с учётом возможных скидок.

70% тех, кто переводил бонусы, — младше 40 лет, причём наибольшую активность проявили россияне 20–24 лет. Более 20 раз клиенты переводили по 50 тысяч бонусов, а самый крупный перевод составил 255 тысяч бонусов.

Аналитики СберСпасибо тенденцию объясняют высокой финансовой грамотностью, в том числе среди молодёжи: представители этой возрастной категории склонны интересоваться новыми инструментами и продуктами, повышать свою информированность в сфере финансов. При этом женщины чаще переводят бонусы на личные счета друзей и близких, чем мужчины, — 53% и 47% всех транзакций соответственно. Аналитики связывают это с тем, что женщины активнее берут на себя планирование расходов и чаще организуют досуг для семьи и детей.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

«Мы внимательно отслеживаем бонусные предпочтения участников программы. Высокая популярность сервиса переводов бонусов подтверждает, что финансовая осознанность россиян растёт. Мы видим, что теперь молодые люди чаще копят бонусы на совместные крупные покупки и экономят средства, оплачивая бонусами подписку на любимые сервисы, которые делают жизнь комфортнее и помогают эффективно решать ежедневные задачи».

Перевести бонусы можно не только в приложении и на сайте программы лояльности СберСпасибо, но в приложении СберБанк Онлайн.