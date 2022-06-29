IKEA после ухода из России продолжит финансирование развязки в Кудрово

IKEA после ухода из России продолжит финансирование развязки в Кудрово
Уходящая ИКЕА выполнит обязательства по развязке Кудрово в Ленобласти. Фото: Pixabay

Ушедшая из России шведская торговая сеть IKEA выполнит обязательства по финансированию строительства транспортной развязки в Кудрово.

Как сообщает «Деловой Петербург», власти Ленинградской области при реализации развязки на Мурманском шоссе у «Меги Дыбенко» договорились о сотрудничестве с Ingka Centres (управляет торговыми центрами IKEA). Соглашение было достигнуто еще на ПМЭФ в 2019 году.

Компания уже направила на проектирование развязки 80 миллионов рублей, оставшуюся сумму переведут уже при строительстве. Всего на проект потратят 7,1 миллиарда рублей.

«В настоящее время наша основная задача – это обеспечение функционирования торговых центров, а также предоставление хорошего покупательского опыта всем гостям МЕГА, — заявили в пресс-службе компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что товары IKEA появились в продаже на Wildberries.

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