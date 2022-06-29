H&M потеряла 1,2 млрд рублей из-за остановки продаж в России, Белоруссии и Украине

Шведская сеть магазинов одежды H&M понесла от закрытия магазинов в России, Белоруссии и Украине убытков на 228 миллионов крон (1,2 миллиарда рублей по текущему курсу).

Компания также ожидает, что по итогам текущего июня продажи дополнительно снизятся на 5%. Об этом говорится в отчете H&M за первое полугодие 2022 года.

В пресс-службе H&M также отметили, что в дополнение к этим потерям у компании есть нереализованная курсовая прибыль в размере 353 миллиона крон (1,8 миллиарда рублей) «по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях».

H&M приостановила продажи в Украине с 24 февраля, а в России и Белоруссии — с 2 марта. Всего в этих странах закрыт 181 магазин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в H&M опровергли информацию о скором открытии магазинов в России.