H&M потеряла 1,2 млрд рублей из-за остановки продаж в России, Белоруссии и Украине

H&#038;M потеряла 1,2 млрд рублей из-за остановки продаж в России, Белоруссии и Украине
Магазины H&M в России закрыты с 2 марта. Фото: unsplash

Шведская сеть магазинов одежды H&M понесла от закрытия магазинов в России, Белоруссии и Украине убытков на 228 миллионов крон (1,2 миллиарда рублей по текущему курсу).

Компания также ожидает, что по итогам текущего июня продажи дополнительно снизятся на 5%. Об этом говорится в отчете H&M за первое полугодие 2022 года.

В пресс-службе H&M также отметили, что в дополнение к этим потерям у компании есть нереализованная курсовая прибыль в размере 353 миллиона крон (1,8 миллиарда рублей) «по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях».

H&M приостановила продажи в Украине с 24 февраля, а в России и Белоруссии — с 2 марта. Всего в этих странах закрыт 181 магазин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в H&M опровергли информацию о скором открытии магазинов в России.

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