В Петербурге подтвердили 246 новых случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 246 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 74 человека, выздоровели – 242, умерли – шесть. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 536 502 местных жителя, вылечились — 1 500 008 человек, а общее число жертв достигло 34 126. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 361 человека. На третьем месте Московская область — 225 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.