Петербург стал вторым по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург стал вторым по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 30 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 246 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 241. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 361 человека с коронавирусом, а следующей идет Московская область с 225 новых ковид-пациентами.

За день в Петербурге выздоровели 242 человек, госпитализировали 74 местных жителей, скончались шесть петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Гидрометцентре предупредили, что июль в Петербурге стартует с ...
На проспекте Ветеранов пьяный мужчина угрожал убить продавщицу за отказ ...
Врач-иммунолог рассказал, почему от употребления переработанного мяса жизнь ...
Прокуратура Петербурга требует восстановить исторические ворота Громовского ...
В Турции выявили первый случая заражения оспой обезьян
Аналитики назвали самые популярные направления у российских туристов
«Водоканал» назвал районы Петербурга с самой засоренной канализацией
Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту в 100 рублей