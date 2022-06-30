Прокуратура Петербурга требует восстановить исторические ворота Громовского старообрядческого кладбища

В Петербурге прокуратура требует реконструировать объект культурного наследия «Ворота Громовского старообрядческого кладбища».

Как сообщили в городском ведомстве, прокурорская проверка показала, что у исторических ворот в Московском районе частично обрушена кирпичная кладка, отсутствуют элементы декоративной отделки, отслаивается краска, а также есть признаки гниения и пожара.

Объект культурного наследия до 2020 года находился во владении комитета имущественных отношений Петербурга, а затем его передали по договору безвозмездного пользования религиозной организации Покровская старообрядческая община.

Представление внесено в адрес председателя общины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что исторический кинотеатр «Уран» открылся в Петербурге масштабной реконструкции.