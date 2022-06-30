Съезды ЗСД у набережной Екатерингофки закроют в июле

Плановые работы на ЗСД в июле на несколько дней перекроют два съезда на развязке с набережной реки Екатерингофки.

Съезд с ЗСД при движении от набережной Макарова будет недоступен для автомобилистов с 23.30 8 июля по 12.00 10 июля, а въезд на ЗСД в сторону набережной Макарова — с 3.00 9 июля по 12.00 10 июля.

Движение на съездах будет закрыто из-за работ по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и ремонту дорожного обустройства, сообщили в компании «Магистраль Северной столицы».

Объехать закрытые съезды можно будет по транспортной развязке с Благодатной улицей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что две полосы КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют на месяц с 18 июля. Дорожники на месяц перекроют первую и вторую полосу, чтобы провести работы по восстановлению гидроизоляции на мосту над рекой Лубья