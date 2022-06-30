Две полосы КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют на месяц с 18 июля

Две полосы КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют на месяц с 18 июля
Дорожники на месяц перекроют первую и вторую полосу. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Начало дорожных работ на КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перенесли на неделю позже.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы на внутреннем кольце между Рябовским и Колтушским шоссе были запланированы на 11 июля — 11 августа, однако из-за того, что одновременно будет проводиться ремонт Колтушского путепровода, сроки решили перенести на 18 июля — 18 августа.

Дорожники на месяц перекроют первую и вторую полосу, чтобы провести работы по восстановлению гидроизоляции на мосту над рекой Лубья. На оставшихся полосах ограничат скорость до 50 км/ч. Работы будут проводить в круглосуточном режиме, в три смены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны частично перекроют на месяц.

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