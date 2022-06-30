Суд в Петербурге заблокировал мультфильм Happy Tree Friends

В Петербурге суд заблокировал доступ к жестокому мультфильму Happy Tree Friends на видеохостинге YouTube.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что признать запрещенным мультфильм Happy Tree Friends попросил прокурор. Он посчитал, что мультипликация, где лесные звери мучают и убивают друг друга различными способами, покажется эмоционально привлекательной для подростков, и они захотят подражать персонажам.

Кировский районный суд согласился с прокурором и запретил доступ к мультфильму YouTube-канале компании MondoMedia, создавшей мультсериал.

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