Суд в Петербурге заблокировал мультфильм Happy Tree Friends

Суд в Петербурге заблокировал мультфильм Happy Tree Friends
Суд запретил мультфильм Happy Tree Friends. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд заблокировал доступ к жестокому мультфильму Happy Tree Friends на видеохостинге YouTube.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что признать запрещенным мультфильм Happy Tree Friends попросил прокурор. Он посчитал, что мультипликация, где лесные звери мучают и убивают друг друга различными способами, покажется эмоционально привлекательной для подростков, и они захотят подражать персонажам.

Кировский районный суд согласился с прокурором и запретил доступ к мультфильму YouTube-канале компании MondoMedia, создавшей мультсериал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что запертый дома алабай «свалился» с балкона и напал на кинолога, гулявшего с собакой. Предварительно, квартиру с алабаем внутри снимали 2 женщины, которые оставили животное одиночестве на 2 дня.

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Суд в Петербурге заблокировал мультфильм Happy Tree Friends
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