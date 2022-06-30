Запертый дома алабай «свалился» с балкона и напал на кинолога, гулявшего с собакой

Запертый дома алабай "свалился" с балкона и напал на кинолога, гулявшего с собакой. Фото: Unsplash

Запертый дома алабай "свалился" с балкона и напал на кинолога, гулявшего с собакой. Фото: Unsplash

Инцидент с нападением животного произошел в Купчино. Выяснилось, что собака была оставлена дома одна на 2 дня.

В настоящий момент хозяев разыскивают. Как рассказала «Фонтанка», 29 июня на Бухарестской улице с балкона первого этажа дома № 23 спрыгнул алабай. После она накинулся на петербурженку, выгуливавшею своего питбуля.

Пострадавшая женщина оказалась кинологом, поэтому смогла пристегнуть пса к дереву. При этом петербурженка получила травмы и находится в больнице, а ее собака — в ветеринарном госпитале имени Филлмора.