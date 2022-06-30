Запертый дома алабай «свалился» с балкона и напал на кинолога, гулявшего с собакой

Запертый дома алабай &#171;свалился&#187; с балкона и напал на кинолога, гулявшего с собакой
Запертый дома алабай "свалился" с балкона и напал на кинолога, гулявшего с собакой. Фото: Unsplash

Инцидент с нападением животного произошел в Купчино. Выяснилось, что собака была оставлена дома одна на 2 дня.

В настоящий момент хозяев разыскивают. Как рассказала «Фонтанка», 29 июня на Бухарестской улице с балкона первого этажа дома № 23 спрыгнул алабай. После она накинулся на петербурженку, выгуливавшею своего питбуля.

Пострадавшая женщина оказалась кинологом, поэтому смогла пристегнуть пса к дереву. При этом петербурженка получила травмы и находится в больнице, а ее собака — в ветеринарном госпитале имени Филлмора.

Предварительно, квартиру с алабаем внутри снимали 2 женщины, которые оставили животное одиночестве на 2 дня. Покинутую собаку не стали отстреливать — вместо этого ее передали ветеринарам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 26-м километре внутренней стороны КАД очевидцы заметили бездыханное тело лося.

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