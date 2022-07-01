Кристина Асмус рассказала о премьере комедии «Булки»

В Санкт-Петербурге состоялась премьера комедии фильма «Булки», где в главной роли снялась актриса Кристина Асмус.

Актриса рассказала о фильме и своих впечатлениях от съемок. На программе «Утро в Петербурге», предоставленной телеканалом «Санкт-Петербург», Асмус заметила, что ее многое связывает с Северной столицей. Какое-то время она здесь жила и училась.

Оказалось, что петербуржцы стали первыми зрителями фильма «Булки». Актриса рассказала, что это народная комедия, и в ней нет целей показать идеальных людей, виды, костюмы.

«Мы хотели показать фильм, который будет понятен каждому, кто будет находиться в зале», – поделилась актриса.

По словам Асмус, зал на премьере был полный, а сама актриса смотрела фильм вместе со зрителями. В кинокартине ей отведена роль пекаря Татьяны Бабаниной.

Девушка отметила, что специально для кино она подстриглась и даже попыталась поправиться, правда, ей это не очень-то удалось даже несмотря на то, что она планировала «от души кушать» перед каждой сменой.

С 7 июля фильм «Булки» будут показывать на всех экранах России.

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