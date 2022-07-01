В Петербурге +30, а снег все никак не может растаять, — специалисты рассказали, почему

В Петербурге +30, а снег все никак не может растаять. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге +30, а снег все никак не может растаять. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Специалисты ГУП «Водоканал» рассказали, когда в Санкт-Петербурге исчезнет последний снег.

В городе продолжается плавление снежных масс, собранных за зиму. Снег до сих пор не растаял даже при таких высоких температурах, которые стоят с конца июня. В пресс-службе ГУП «Водоканала» рассказали, когда ориентировочно снег полностью растит.

Сейчас в Петербурге тают около 460 тысяч кубометров снежных масс. Они исчезают медленно из-за «эффекта термоса». На верхнем слое снега образуется корка из мусора и песка, в связи с этим плавление осадков происходит достаточно медленно.

Специалистам приходится рыхлить снежные массы, чтобы ускорить попадание растопленной воды в канализационные трубы. Позже растопленные осадки очищают на городских предприятиях.

Предположительно снег полностью пропадет в конце июля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге начали выбривать триммерами газоны, в результате его на месте зеленеющей свежей зелени появляется пыльное месиво и выжженные солнцем степи.