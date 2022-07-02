В России коронавирус подхватили еще 3 285 жителей за день

В России коронавирус подхватили еще 3 285 жителей за день. Фото: unsplash

В России коронавирус подхватили еще 3 285 жителей за день. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 285 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 436 679. Об этом стало известно сегодня, 2 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 112 человек, скончались 51 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 216 граждан. Накануне выздоровели 3 488. Общее количество выздоровлений достигло 17 865 093.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место с 257 заболевшими. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 396 человек. На третьем месте Московская область — 249 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Роспотребнадзор снимает в России все введенные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.