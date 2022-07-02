На Тбилисской жена изрезала мужа ножом в частном доме

Вечером 1 первого июля в правоохранительные органы позвонили из скорой и сообщили, что на Тбилисской улице, 18 в Приморском районе ножевое ранение у мужчины.

Пострадавшего забрали в Елизаветинскую больницу. Как стало известно Gazeta.SPB, у 50-летнего пострадавшего в алкогольном опьянении диагностировали сочетанные ранения головы и конечностей, груди и плеча, а также открытый переломом сосцевидного отростка, резаную рану правой ушной раковины, шок.

Мужчину в тяжелом состоянии направили в реанимацию. А тем временем на месте происшествия «по горячим следам» удалось задержать 36-летнюю женщину, являющуюся женой пострадавшего. Выяснилось, что во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, она руками избила и нанесла несколько ударов ножом своему мужу.

Злоумышленницу задержали и поместили в СПСЗЛ. Известно, что женщина была осуждена и выплачивала штраф в 10 000 рублей за оскорбление представителя власти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе женщина обнаружила в своей квартире труп сожителя с признаками телесных повреждений, синяками на теле и раной ключицы неизвестной давности.