На Тбилисской жена изрезала мужа ножом в частном доме

На Тбилисской жена изрезала мужа ножом в частном доме
На Тбилисской жена изрезала мужа ножом в частном доме. Фото: "Яндекс.Карты"

Вечером 1 первого июля в правоохранительные органы позвонили из скорой и сообщили, что на Тбилисской улице, 18 в Приморском районе ножевое ранение у мужчины.

Пострадавшего забрали в Елизаветинскую больницу. Как стало известно Gazeta.SPB, у 50-летнего пострадавшего в алкогольном опьянении диагностировали сочетанные ранения головы и конечностей, груди и плеча, а также открытый переломом сосцевидного отростка, резаную рану правой ушной раковины, шок.

Мужчину в тяжелом состоянии направили в реанимацию. А тем временем на месте происшествия «по горячим следам» удалось задержать 36-летнюю женщину, являющуюся женой пострадавшего. Выяснилось, что во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, она руками избила и нанесла несколько ударов ножом своему мужу.

Злоумышленницу задержали и поместили в СПСЗЛ. Известно, что женщина была осуждена и выплачивала штраф в 10 000 рублей за оскорбление представителя власти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе женщина обнаружила в своей квартире труп сожителя с признаками телесных повреждений, синяками на теле и раной ключицы неизвестной давности.

новости СПб ножевое ранение приморский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Хошимина пожилой любитель спиртного с разбитой головой был обнаружен ...
Жильцы одного дома на Асафьева получили разные тарифы на коммунальные услуги
Во Фрунзенском районе женщина с тяжелыми травмами застряла в реке у ...
Для петербуржцев доступна новая смотровая площадка в центре города
В «коммуналке» на Большой Пороховской соседи поссорились до смерти
В России оказали поддержку производителям препаратов для животных
На Тбилисской жена изрезала мужа ножом в частном доме
В Ленинградской области за сутки врачи зафиксировали 27 новых случаев COVID-19