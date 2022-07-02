В «коммуналке» на Большой Пороховской соседи поссорились до смерти

В "коммуналке" на Большой Пороховской соседи поссорились до смерти.Фото: "Яндекс.Карты"

В "коммуналке" на Большой Пороховской соседи поссорились до смерти.Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе ссора соседей одной из коммунальных квартир закончилась тем, что женщина оказалась в больнице с разбитой головой, а мужчина насмерть разбился, выпав из окна.

Первого июля около 11:06 в экстренные службы сообщили об обнаруженном трупе мужчина на Большой Пороховской улице. Заявитель предположил, что гражданин мог выпасть из окна. рядом с ним лежал нож. Как стало известно Gazeta.SPB, позже полиция обнаружила рядом с указанным адресом в коммунальной квартире на втором этаже женщину на вид 50 лет с разбитой головой, которую госпитализировали в Мариинскую больницу.

У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени и множественные ушибленные раны головы. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители предполагают, что между соседями в общем коридоре произошла ссора. Также погибший мужчина состоял на учете в ПНД. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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