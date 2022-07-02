В возрасте 101 года ушел из жизни ветеран «Союзмультфильма» Леонид Шварцман

Вручение премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Фото: сайт Кремля

Вручение премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Фото: сайт Кремля

Классик советской анимации, художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман ушел из жизни на 102-м году.

О смерти ветерана «Союзмультфильма» сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.

«Да, Леонид Аронович скончался», — подтвердил собеседник агентства.

Причины смерти Шварцмана в настоящий момент не известны, а о дате и времени прощания и похорон информация появится несколько позже.

Леонид Шварцман помимо того, что известен как советский и российский режиссёр-мультипликатор, а также художник мультипликационного кино, является еще и лауреатом премии президента России. Его работы можно увидеть в известных мультфильмах: «Осторожно, обезьянки!», «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 июня ушел из жизни музыкант, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.