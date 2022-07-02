Universal Pictures могут закрыть российский офис и уйти из страны

Universal Pictures могут закрыть российский офис и уйти из страны. Фото: Unsplash

Universal Pictures могут закрыть российский офис и уйти из страны. Фото: Unsplash

Есть вероятность, что кинокомпания Universal Pictures закроет российский офис и окончательно покинет страну.

О том, что компания может принять такое решение сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник.

Отмечается, что компания отправила некоторым кинотеатрам сообщение, в котором пояснила, что ее операции будут свернуты в течение нескольких месяцев.

В письме утверждается, что Материнская компания решила прекратить деятельность в России на фоне того, что вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются иностранные компании.

Сейчас от компании Universal Pictures не было публичного комментария по этому поводу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Walt Disney потеряла почти 200 млн долларов за квартал, так как ушла с российского рынка.