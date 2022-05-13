В результате ухода из России Walt Disney лишилась почти 200 млн долларов за квартал

В результате ухода из России Walt Disney лишилась почти 200 млн долларов за квартал. Фото: pixabay

В результате ухода из России Walt Disney лишилась почти 200 млн долларов за квартал. Фото: pixabay

Walt Disney потеряла почти 200 млн долларов за квартал, потому что ушла с российского рынка.

Как стало известно из отчетности компании по итогам второго квартала 2022 финансового года, компания Walt Disney отметила расходы на общую сумму 195 миллионов долларов. Это произошло потому, что нематериальный актив, который связан с каналом Disney в РФ, сильно обесценился.

Так, 10 марта компания решила приостановить деятельность всех подразделений на территории России, а также выпуск контента и лицензирование продукции. Также поступили компании Sony и Warner Bros. Таким образом, ыл отменен прокат лент компаний в российских кинотеатрах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская компания Disney объявила о полной приостановке проката своих фильмов в кинотеатрах России. Показы были прекращены с 7 апреля.