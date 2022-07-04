Lux Express увеличивает количество автобусов на маршруте Петербург — Хельсинки

Lux Express увеличивает количество автобусов на маршруте Петербург &#8212; Хельсинки
Автобусы будут отправляться из Петербурга ежедневно в 6.15, 11.00 и 15.00. Фото: сайт Lux Express

Перевозчик Lux Express запустит дополнительные автобусы между Петербургом и Хельсинки.

Число рейсов между Петербургом и Хельсинки будет увеличено с 8 июля, сообщили в пресс-службе Lux Express. Также компания в конце недели запустит ночное отправление из столицы Финляндии.

Автобусы будут отправляться из Петербурга ежедневно в 6.15, 11.00 и 15.00. Обратные рейсы из Хельсинки будут отходить ежедневно в 8.30, 16.15. Вечерние рейсы из Суоми до конца лета будут ходить в 23:59 по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Доехать на автобусах Lux Express можно до аэропорта Вантаа или из аэропорта. Пассажиров ждут у терминала 2 на платформах 12-16.

Сейчас для поездки в Финляндию через сухопутную границу россиянам требуется основание. Но с 15 июля Россия собирается отменить все ограничения на границе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским туристам с 15 июля разрешат пересекать границу с Финляндией на машине.

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