Районный прокурор Узляков стал заместителем главного прокурора Петербурга

Районный прокурор Узляков стал заместителем главного прокурора Петербурга
Заместителем прокурора Петербурга назначен Валерий Узляков. Фото: google.maps

Глава прокуратуры Московского района, старший советник юстиции Валерий Узляков назначен на должность заместителя главного прокурора Петербурга Виктора Мельника.

По данным «Фонтанки», указ о назначении Узлякова зампрокурора Северной столицы уже подписал президент России Владимир Путин.

Валерий Узляков руководил прокуратурой Московского района города с 2018 года. Ранее он временно исполнял обязанности прокурора в Кировском районе. До этого работал замначальника управления городской прокуратуры и отвечал за надзор за МВД и МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что временным главой администрации Пушкинского района губернатор Беглов назначил Андрея Чапурова. На должность врио председателя комитета территориального развития Петербурга назначили Елену Кудрявцеву.

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