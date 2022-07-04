В Ленобласти появился фейк о том, что люди кормят детей кормом из-за нехватки денег

В Ленобласти появился фейк о том, что люди кормят детей кормом из-за нехватки денег
Один из таких фейков оставили в паблике "Подслушано Волосово"

В социальных сетях начал распространяться свежий фейк о том, что пытающиеся сэкономить на еде граждане начали готовить блюда с кошачьим кормом.

О новом фейке, который заметили и в Ленобласти, рассказали аналитики фактчекингового портала «Лапша», который выявляет фейки в Сети.

В группах «ВКонтакте» во многих российских регионах распространяется однотипный пост с практически одинаковыми текстом и фото. Один из таких фейков оставили в паблике «Подслушано Волосово».

«Нынешние цены на продукты это кошмар! Но я нашел выход, даже очень вкусно. Вот это я беру себе вместо гарнира, с макарошками или картошечкой зажариваю, вполне неплохо! Беру себе и жене, и дочери с сыном (им по 5 и 7 лет), уплетают только в путь, аж за ушами трещит», — пишут в соцсетях фейковые аккаунты.

Один из таких фейков оставили в паблике «Подслушано Волосово», пишет ivbg.ru.

Значительная часть пользователей отнеслась к вбросу скептически, не упустив возможность пошутить в комментариях:

— Шерсть то уже расти начала?

— Автор, вы кот?

— Когда в доме готовит муж.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге поймали похитителя корги из Мурино.

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