Против 90 российских физлиц и организаций Япония ввела новые санкции

Правительство Японии приняло решение и ввела новый пакует санкций против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии.

В санкционный список Японии вошли новые лица и российские, а также белорусские организации . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет министерства финансов страны.

Так, в списке теперь есть вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, виолончелист из России Сергей Ролдугин, родственники председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова — Марина, Кирилл и Никита Мордашовы.

Кроме того Япония наложила запрет на импорт золота из России и предоставление стране услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг, начиная с 5 сентября.

Среди компаний, на которые наложены санкции, значатся АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Фонд стратегической культур и другие предприятия, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Санкции предполагают заморозку активов в Японии при обнаружении таковых, а также запрет на проведение финансовых операций с указанными лицами и организациями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что МИД Японии уже ввел санкции против двух российских банков и одного белорусского на фоне ситуации с Украиной.