Колесов назвал число выпавших сегодня осадков в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов напомнил об осадках, которые сегодня накрыли город с самого утра.

Местами в городе уже прошли сильные ливни, но температура воздуха остается все такой же теплой. Правда, после дождей стало, как-будто бы, посвежее.

Синоптик заметил, что в Санкт-Петербурге осадков не было 13 дней, а сегодня выпало от 6 до 16 мм дождя на большей части территории города и в центральной части. В связи с этим пожарная опасность лесов, которая уже достигла высокой степени, спадет.

Колесов рассказал, что после прохождения атмосферного фронта атмосфера немного «разрядится», и в городе будет посвежее. Сегодня, 5 июля, ожидается до +25 градусов, а дальше несколько ниже, однако дневной фон температуры останется +20 и +25 градусов, как и обещали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге стало чуть-чуть посвежее. После душных, жарких дней горожане столкнуться с кратковременными дождями, местами даже с грозами.