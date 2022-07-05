Утром под железнодорожном мостом на Лиговском машины тонули в грязном «озере»

Утром под железнодорожном мостом на Лиговском машины тонули в грязном "озере". Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Утром под железнодорожном мостом на Лиговском машины тонули в грязном "озере". Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Под мостом у перекрестка с Ново-Рыбинской улицей на Лиговском проспекте некоторые автомобили попали в водную ловушку, расставленную дождями.

Некоторые транспортные средства получили гидроудар, например, как сообщают очевидцы социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП СПБ», одна из иномарок выбиралась из импровизированного «озера» с помощь эвакуатора. Также участниками аварии стали такси и Lada.

Позже сотрудники городских служб закрыли движение под мостом до момента, пока проблема не была устранена. По данным «Водоканала», движение было затруднено с с 07:30 из-за скопления воды под железнодорожным мостом. Специалисты отметили, что на участке отсутствуют сети, которые находятся на балансе предприятия.

«В качестве оказания помощи для отвода воды с проезжей части на адрес оперативно прибыли бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»», — рассказали в «Водоканале».

Как утверждается, скопление воды обусловлено уклоном дорожного покрытия на проблемном участке.

Вода была отведена в систему водоотведения в 09:05 и автомобильное движение при этом восстановлено.

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