Госдума приняла окончательное решение на счет создания Фонда пенсионного и соцстрахования

Сегодня, 5 июля, прошло заседание Госдумы, на котором она в третьем, окончательном , чтении приняла проект закона, предусматривающий создание единого Фонда пенсионного и социального страхования.

О принятом Госдумой законе сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что благодаря реформе, с 1 января 2023 года новый фонд будет сформирован путем объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Также отмечается, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Об этом пишут РИА Новости. В основе проекта будет лежать цифровая платформа, объединяющая все существующие в социальной сфере информационные системы.

Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов заметил, что по новому закону работодатели смогут осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу, а также объединение ПФР и ФСС позволит увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет Госдумы по обороне выступил с предложением допустить выпускников к военной службе по контракту в армии России, минуя три месяца срочной службы.