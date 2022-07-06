В аэропорту Пулково 6 июля задержали два рейса и один отменили

В аэропорту Пулково 6 июля задержали два рейса и один отменили
В Пулково отменяют и задерживают рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В среду, 6 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании FlyOne Armenia до Еревана, который был запланирован на 4:05.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Бишкек и Сочи.

С опозданием вылетят самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Бишкека, который должен был покинуть Северную столицу в 6:30, отложили до 8:20. Вылет рейса до Сочи перенесли с 8:15 до 8:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за июнь из Пулково в путешествие отправились 1,5 тысячи животных.

задержки рейсов новости СПб отмена рейсов пулково


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Санкции не повлияли на поставку валидаторов для автобусов Петербурга
билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50
Паромы между Петербургом и Финляндией не запустят сразу после снятия ограничений
Ветеринар назвала способы, как помочь домашним животным в жару
Петербургские активисты создали велодробилку для переработки пластика
Главный синоптик Петербурга предупредил о сильных дождях в ночь на 7 июля
Комитет территориального развития Петербурга возглавила экс-председатель ...
В России за сутки коронавирусом заразились 3 150 человек