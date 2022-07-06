В аэропорту Пулково 6 июля задержали два рейса и один отменили

В Пулково отменяют и задерживают рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Пулково отменяют и задерживают рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В среду, 6 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании FlyOne Armenia до Еревана, который был запланирован на 4:05.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Бишкек и Сочи.

С опозданием вылетят самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Бишкека, который должен был покинуть Северную столицу в 6:30, отложили до 8:20. Вылет рейса до Сочи перенесли с 8:15 до 8:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.