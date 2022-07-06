Комитет территориального развития Петербурга возглавила экс-председатель горизбиркома Чечина

Комитет территориального развития Петербурга возглавила экс-председатель горизбиркома Чечина
Наталья Чечина. Фото: Смольный

Новым председателем комитета территориального развития стала бывшая глава Горизбиркома Наталья Чечина.

Распоряжение о назначении Чечиной на должность главы городского комитета территориального развития подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 6 июля в правительстве Северной столицы.

До назначения Чечиной ведомством временно руководила Елена Кудрявцева.

Наталья Чечина была главой Санкт-Петербургской избирательной комиссии с ноября 2020 года. До этого она работала в администрации Курортного района на должностях начальника отдела, замначальника управления, замглавы администрации, а после — главой района.

На место Чечиной в Горизбиркоме пришел бывший вице-губернатор Максим Мейксин. Накануне его избрали председателем голосами 12 членов ГИК из 14.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что районный прокурор Узляков стал заместителем главного прокурора Петербурга.

комитет территориального развития назначение наталья чечина новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Санкции не повлияли на поставку валидаторов для автобусов Петербурга
билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50
Паромы между Петербургом и Финляндией не запустят сразу после снятия ограничений
Ветеринар назвала способы, как помочь домашним животным в жару
Петербургские активисты создали велодробилку для переработки пластика
Главный синоптик Петербурга предупредил о сильных дождях в ночь на 7 июля
Комитет территориального развития Петербурга возглавила экс-председатель ...
В России за сутки коронавирусом заразились 3 150 человек