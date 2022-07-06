Комитет территориального развития Петербурга возглавила экс-председатель горизбиркома Чечина

Новым председателем комитета территориального развития стала бывшая глава Горизбиркома Наталья Чечина.

Распоряжение о назначении Чечиной на должность главы городского комитета территориального развития подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 6 июля в правительстве Северной столицы.

До назначения Чечиной ведомством временно руководила Елена Кудрявцева.

Наталья Чечина была главой Санкт-Петербургской избирательной комиссии с ноября 2020 года. До этого она работала в администрации Курортного района на должностях начальника отдела, замначальника управления, замглавы администрации, а после — главой района.

На место Чечиной в Горизбиркоме пришел бывший вице-губернатор Максим Мейксин. Накануне его избрали председателем голосами 12 членов ГИК из 14.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что районный прокурор Узляков стал заместителем главного прокурора Петербурга.