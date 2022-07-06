билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50

билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50
билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50. Фото: билайн

билайн представил выгодное предложение для своих клиентов в Петербурге — в офисах продаж и интернет-магазине оператора появился realme narzo 50. Смартфон можно приобрести в составе акционного комплекта — realme narzo 50 на 128 Гб вместе с беспроводными наушниками realme Buds Air 2 за 19 990 рублей.

Для новых и действующих абонентов билайна при покупке в офисах продаж за ту же цену доступен вариант комплекта realme narzo 50 (128 Гб) + 2 тыс. бонусных рублей в рамках опции «Рубли на связь по акции». Принять участие в акции могут клиенты оператора, использующие тарифные планы линейки «Близкие люди» (кроме «БЛ1» и «БЛ1+»), «На максимум!», «На максимум+!» и «Твое решение». Более подробное описание условий на сайте оператора.

Realme Narzo 50 обладает мощным игровым процессором MediaTek® helio G96, экраном FHD 6.6” (120 Гц), возможностью быстрой зарядки 33 Вт аккумулятора 5000 мА·ч и тройной AI-камерой (50 + 2 + 2 Мп). В смартфоне также присутствует тройной слот: 2 nano SIM + microSDTM, а также поддержка внешней памяти до 256 Гб.

Акционное предложение билайна будет действовать до 27 июля 2022 года.

билайн мобильный телефон


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Санкции не повлияли на поставку валидаторов для автобусов Петербурга
билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50
Паромы между Петербургом и Финляндией не запустят сразу после снятия ограничений
Ветеринар назвала способы, как помочь домашним животным в жару
Петербургские активисты создали велодробилку для переработки пластика
Главный синоптик Петербурга предупредил о сильных дождях в ночь на 7 июля
Комитет территориального развития Петербурга возглавила экс-председатель ...
В России за сутки коронавирусом заразились 3 150 человек