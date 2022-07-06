билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50

билайн представил выгодное предложение для своих клиентов в Петербурге — в офисах продаж и интернет-магазине оператора появился realme narzo 50. Смартфон можно приобрести в составе акционного комплекта — realme narzo 50 на 128 Гб вместе с беспроводными наушниками realme Buds Air 2 за 19 990 рублей.

Для новых и действующих абонентов билайна при покупке в офисах продаж за ту же цену доступен вариант комплекта realme narzo 50 (128 Гб) + 2 тыс. бонусных рублей в рамках опции «Рубли на связь по акции». Принять участие в акции могут клиенты оператора, использующие тарифные планы линейки «Близкие люди» (кроме «БЛ1» и «БЛ1+»), «На максимум!», «На максимум+!» и «Твое решение». Более подробное описание условий на сайте оператора.

Realme Narzo 50 обладает мощным игровым процессором MediaTek® helio G96, экраном FHD 6.6” (120 Гц), возможностью быстрой зарядки 33 Вт аккумулятора 5000 мА·ч и тройной AI-камерой (50 + 2 + 2 Мп). В смартфоне также присутствует тройной слот: 2 nano SIM + microSDTM, а также поддержка внешней памяти до 256 Гб.

Акционное предложение билайна будет действовать до 27 июля 2022 года.