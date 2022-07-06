СК потребовал арестовать генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

СК направил ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде ареста. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

СК направил ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде ареста. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственный комитет России просит суд заключить под стражу фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Обвиняемыми по делу о злоупотреблении полномочиями проходят помощник главы МВД РФ Сергей Умнов, начальник управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замначальника регионального главка МВД Иван Абакумов.

Уголовное дело рассмотрит московский Басманный суд. СК направил ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде ареста, сообщает РИА Новости.

По данным МВД, в период с 2016 по 2020 год должностные лица из числа руководства петербургского главка МВД злоупотребляли полномочиями, приобретая на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного использования.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге вынес приговор по делу о хищении 58 млн рублей у Минобороны.