Дожди и прохлада до +23 ожидаются в Петербурге в четверг

Дожди и прохлада до +23 ожидаются в Петербурге в четверг
Сегодня возможны дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Под влиянием периферии циклона в Петербурге 7 июля отступит жара и пройдут дожди.

Небольшой циклон продолжит формировать погоду в Северной столице, смещаясь центром к Вологодской области. Город ждет облачная с прояснениями погода, а в некоторых районах возможны небольшие дожди.

Воздух в черте города прогреется максимум до +23 градусов, а в Ленобласти температура составит от +19 до +24 градусов. Ветер юго-восточных направлений 3-8 м/с.

Атмосферное давление немного вырастет, но по-прежнему будет ниже нормы — 758 мм рт. ст.

В пятницу короткие дожди сохранятся, а температура вновь начнет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга предупредил о сильных дождях в ночь на 7 июля и днем.

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