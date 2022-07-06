Главный синоптик Петербурга предупредил о сильных дождях в ночь на 7 июля

Дожди затронут и Петербург, но не такие обильные. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дожди затронут и Петербург, но не такие обильные. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Новый циклон зальет сильными дождями западную часть Северо-Западного федерального округа предстоящей ночью, предупредил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Неприятные сюрпризы в погоде ожидаются в четверг, 7 июля. Под влияние циклона, формирующегося из атмосферной волны, попадут Псковская и Новгородская области, а также восток Ленобласти. Дожди затронут и Петербург, но не такие обильные.

«Сразу скажу, Санкт-Петербург останется на границе осадков, дождь будет, но не значительный», — подчеркнул Колесов.

Циклон будет поливать сильными дождями все территории на пути к Онежскому озеру. Предстоящей ночью особенно достанется югу и востоку Псковской области, Новгородской области, а также восточным районам Ленобласти.

«Циклон завтра уйдет от наших районов и опять будет спокойно», — заключил специалист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жара в Петербурге в среду спадет до +25 градусов.