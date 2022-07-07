«Отсекут всех неугодных»: петербургские депутаты рассказали, кто может победить в досрочных муниципальных выборах

В сентябре в 17 муниципалитетах Петербурга проведут довыборы депутатов в местные советы, но партии и самовыдвиженцы узнали об этом всего за четыре для до начала приема документов.

Городские муниципалы рассказали в беседе с Neva.Today, откуда взялось такое внезапное решение провести довыборы, что будет с муниципалитетами после них и кто может победить.

По словам депутата МО Коломна Ильи Киселева, внезапность выборов на руку тем, что не хочет видеть на выборах большую конкуренцию и кандидатов из оппозиции, поскольку независимые кандидаты попросту не успеют подготовить документы. Он подчеркнул, что таким образом в муниципалитетах будут только подконтрольные районной администрации люди. Депутат добавил, что не ожидает значимых изменений в работе муниципалитетов после довыборов, так как новых людей будет не так много.

Депутат МО Правобережный Федор Грудин отметил, что в городе насчитывается больше полутора тысяч муниципальных депутатов и места освобождаются каждый год. Как он считает, довыборы нужно было бы проводить каждый год, но в Петербурге это было не принято. Но в этот раз внезапно решили провести. Он предположил, что такой указ поступил из ЦИКа, на что указывает спешка избиркомов.

По мнению Грудина, время сейчас тяжелое, поэтому вокруг выборов не будет шумихи, а явка будет крайне низкая.

«Победить есть шанс лишь у тех кандидатов, кто реально будет много общаться с избирателями с июля по сентябрь. Никакие партии или обычные листовки тут не помогут», — отметил депутат.

Депутат МО Измайловское Петр Левин в свою очередь считает, что на этих выборах, как и на предыдущих, так же будут «выпиливать» самовыдвиженцев из неугодных партий.

«Такой короткий срок даёт возможность отсечь всех неугодных. И здесь важна не партийность или самовыдвижение, а от какой силы будет идти кандидат», — подчеркнул Левин.

Он считает, что довыборы особо не повлияют на работу муниципалитетов, поскольку решения все равно будут приниматься уже существующими составами.

«Всем людям, которые хотели себя попробовать в политике, надо выдвигаться и пробовать. Шансов выиграть не много, но в России ещё достаточно активистов, которые смогут помочь вести предвыборную кампанию», — заявил муниципал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что политическая реклама на выборах будет существовать даже с запретом иностранных соцсетей.