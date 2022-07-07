Сбер: онлайн-продажи средств от аллергии выросли в 2 раза

В 2022 году жители страны приобрели на 73% больше лекарственных средств, чем в 2021. Фото: Pixabay

В 2022 году жители страны приобрели на 73% больше лекарственных средств, чем в 2021. Фото: Pixabay

Накануне всемирного дня борьбы с аллергией, который отмечают 8 июля, один из лидеров e-pharm в России СБЕР ЕАПТЕКА изучил спрос на лекарственные средства от аллергии. В годовом выражении продажа товаров в категории выросла в два раза. Чаще других, по данным Сбера, товары в категории «Лекарства от аллергии» за последний год покупали жители Казани (+181%), Санкт-Петербурга (+61%) и Твери (+23%).

Люди по всему миру борются с симптомами аллергии каждую весну и лето. В России также существует этот тренд. В 2022 году жители страны приобрели на 73% больше лекарственных средств, чем в 2021. Самый большой прирост в категории показали назальные капли (+83%), таблетки (+71%) и инъекции (+27%).

«Чаще всего россияне снимают аллергические проявления с помощью таблеток, оказывающих системное действие на организм — присутствуют в каждом втором заказе в категории в 2022 году (+58%). На втором по популярности месте назальные капли — на них пришлось 20% продаж. На третьей строчке оказались жидкие формы лекарственных средств (капли и растворы для приема внутрь, сиропы) — 13% продаж в категории» — руководитель отдела управления категориями лекарственных средств и БАД СБЕР ЕАПТЕКИ Карина Каминская.

Самыми эффективными формами лекарственных средств жители каждого из городов считают таблетки: они входят в каждый второй заказ в Твери (60%), Санкт-Петербурге (58%) и Казани (56%).

Городами-лидерами по заказам антигистаминных препаратов в 2022 году, по данным Сбера, стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону. В 2021 году в рейтинг, помимо двух столиц, входили Тверь, Воронеж, Уфа и Саратов.