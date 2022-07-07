В Петербурге для 33 частных детсадов выделят 667 млн рублей

В этом году финансовую поддержку получат 33 детских сада. Фото: Pixabay

В этом году финансовую поддержку получат 33 детских сада. Фото: Pixabay

Частные образовательные организации Петербурга в этом году получат субсидии на развитие из городского бюджета.

Соответствующее постановление городского правительства было подписано накануне, 6 июля. Как сообщили в Смольном, в этом году финансовую поддержку получат 33 детских сада, 38 школ и 11 организаций дополнительного образования.

На этот проект до 2024 года власти заложили более 667 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплату заработных плат, приобретение пособий и средств обучения, игрушек, учебников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с июля новые квитанции с платой за вывоз ТКО получат еще 321 тысяча петербуржцев. Обновленные квитанции будут получать потребители, дома которых были переведены на прямые договоры с АО «Невский экологический оператор».