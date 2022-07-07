Юрист объяснил петербуржцам, что ждет жильцов хрущевок, попавших под реновацию

Юрист объяснил петербуржцам, что ждет жильцов хрущевок, попавших под реновацию
Законопроект запустит программу реновации жилых домов 1957-1970 годов постройки по типовым проектам. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Заксобрание одобрило законопроект о комплексном развитии территорий в Петербурге. О том, что ждет жильцов хрущевок, попавших в программу реновации, рассказал юрист по недвижимости Дмитрий Храмцов.

Законопроект запустит программу реновации жилых домов 1957-1970 годов постройки по типовым проектам. В частности это коснется панельных хрущевок, которые не были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Чтобы хрущевку включили в программу реновации, нужны голоса двух третей жильцов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам юриста, жильцов будут расселять в дома, находящиеся в административных границах Петербурга. Это могут быть квартиры как в Колпино, так и Шушарах. Горожанам при этом будет доступен и другой вариант — денежная компенсация в виде кадастровой стоимости квартиры.

Ранее «Мойка78» вместе с Tele2 рассказала, как технические изобретения прошлого укрощали расходы человечества. Многие технологии появились на свет не только из-за стремления двинуть человечество в будущее, но и из-за стремления сэкономить.

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