Дима Билан, «Ария», IOWA — ROOF FEST анонсировал новую волну артистов в Петербурге

Дима Билан, «Ария», IOWA — ROOF FEST анонсировал новую волну артистов в Петербурге
Фото: ROOF FEST

Летний фестиваль концертов на крыше ROOF FEST объявил новую волну артистов одиннадцатого сезона — лайн-ап сезона дополнился концертами Димы Билана, группы «Ария», IOWA и Теоны Контридзе.

ROOF FEST объявил вторую волну концертов одиннадцатого сезона. Помимо уже объявленных артистов, на площадке с видом на Финский залив 11 августа выступит Дима Билан, 25 августа — Теона Контридзе и 31 августа — группа «Ария», а 2 сентября — группа IOWA. Напомним, что в июле в рамках фестиваля пройдут концерты Евы Польна, Therr Maitz, Лолиты, Сургановой и Оркестра, Markul. В августе — Ах Астаховой, Вячеслава Бутусова и группы «Орден славы».

Билеты на концерты фестиваля ROOF FEST можно приобрести на сайте.

Концерты нового сезона ROOF FEST проходят в двух столицах. В Петербурге — на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив — Roof Place. В Москве в GIPSY 17 июля состоится концерт Лолиты, а на крыше клуба FANTOMAS выступит группа Monoplay 21 июля.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Леонида Агутина и Manizha.

Посетить концерт ROOF FEST — обязательный пункт to-do листа на лето.

ROOF FEST новости СПб фестиваль


 

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