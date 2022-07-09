Петербуржцев предупредил о «желтом» уровне опасности в городе из-за дождей и гроз

Петербуржцев предупредил о "желтом" уровне опасности в городе из-за дождей и гроз. Фото: Pxhere

Петербуржцев предупредил о "желтом" уровне опасности в городе из-за дождей и гроз. Фото: Pxhere

Жителей и гостей Северной столице предупреждают: сегодня, 9 июля, ожидается ухудшение погодных условий.

В городе пройдут кратковременные дожди, а местами, согласно информации Росгидрометцентра, может быть гроза. В связи с этим пресс-служба Смольного сообщает, что с 15 часов 9 июля до 20 часов 9 июля на территории Санкт‑Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Напоминаем, что «желтый» является вторым уровнем опасности, означающим потенциально опасную погоду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также крайне осторожным нужно быть и пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 июля, в субботу, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы. Виной всему циклон, кружащий над севером Скандинавии, рассказал синоптик Михаил Леус.