В субботу петербуржцев ждут кратковременные дожди и грозы

В субботу петербуржцев ждут кратковременные дожди и грозы
В субботу петербуржцев ждут кратковременные дожди и грозы. Фото: Pxhere

Сегодня, 9 июля, в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Виной всему циклон, кружащий над севером Скандинавии.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в субботу Петербург останется под влиянием периферии этого самого циклона. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Горожан поджидают кратковременные дожди, а местами даже грозы.

В течение дня температура будет меняться от +23 до +25 градусов, по области эти показатели достигнут +21 и +26 градусов. Ветер при этом будет южный со скоростью 4-9 м/с. Синоптик предупредил, что при грозе ветер будет порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, характер погоды изменится совсем немного, в основном будет все также.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле вернутся дожди. Антициклон уйдет на юг, и на его смену придет новый циклон, рассказал главный синоптик Петербурга.

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