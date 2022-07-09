В 2021 году от наркотиков ушло из жизни на 37% больше россиян

В 2021 году от наркотиков ушло из жизни на 37% больше россиян. Фото: Unsplash

В 2021 году от наркотиков ушло из жизни на 37% больше россиян. Фото: Unsplash

Количество жителей России, которые скончались в результате употребления наркотиков в 2021 году, выросло на 37% по сравнению с 2020 годом.

По данным Росстата, в число погибших вошли те случаи смертей, которые произошли на фон психических расстройств, а также те, которые наступили в результате злоупотребления наркотическими веществами.

Смертность от передозировки наркотиками продолжает расти с 2019 года. Так, в 2019 году скончалось 4,5 тысяч человек, а годом позже — 7,3 тысяч человек. На прошлый год показатель достиг 10 тысяч человек. Если посмотреть на картину в целом, то смертность от наркотиков в России выросла более чем в два раза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе дорожная полиция применила оружие для задержания лихача. При обыске у него нашли крупную партию наркотиков.