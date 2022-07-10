Москва сильно обошла Петербург по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге и в Москве продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 277 новых случаев коронавируса, а в Москве — 574.

Госпитализированы в Петербурге 42 человек, выздоровели – 182, умерли – 6. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 539 106 местных жителей, вылечились — 1 502 082 человека, а общее число жертв достигло 34 199. Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва. На третьем месте Московская область — 219 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день проявление ОРВИ и коронавируса очень похоже, но специалисты предостерегли об опасности. Так, COVID-19 может обострить другие различные заболевания.