Москва сильно обошла Петербург по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Москва сильно обошла Петербург по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Москва сильно обошла Петербург по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге и в Москве продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 277 новых случаев коронавируса, а в Москве — 574.

Госпитализированы в Петербурге 42 человек, выздоровели – 182, умерли – 6. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 539 106 местных жителей, вылечились — 1 502 082 человека, а общее число жертв достигло 34 199. Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва. На третьем месте Московская область — 219 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день проявление ОРВИ и коронавируса очень похоже, но специалисты предостерегли об опасности. Так, COVID-19 может обострить другие различные заболевания.

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