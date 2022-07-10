В Ленобласти обнаружили случаи смертности от COVID-19 за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 42 случая заражения коронавирусом.

Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 098 местных жителей. Всего выздоровели 184 928 пациента, в том числе 42 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 492.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 574 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день проявление ОРВИ и коронавируса очень похоже, но специалисты предостерегли об опасности. Так, COVID-19 может обострить другие различные заболевания.