Решением Роскомнадзора в России ограничен доступ к сайту немецкой Die Welt

По требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt

Об ограничение доступа к сайту Die Welt свидетельствуют данные универсального сервиса РКН. Известно, что соответствующее решение было принято на основании требования Генпрокуратуры и в соответствии со статьей 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Die Welt является одной из крупнейших ежедневных немецких газет, а также ведущей газетой издательской группы Axel Springer. Она пользуется популярностью у немецкой бизнес-элиты.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге существуют стоп-листы артистов, которые фактически есть, но в реальности их существование никто признавать не хочет.