На Художников сестра 14-летнего подростка нашла его посиневшее тело

На Художников сестра 14-летнего подростка нашла его посиневшее тело
На Художников сестра 14-летнего подростка нашла его посиневшее тело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Тридцатилетняя петербурженка сталась с братом дома, пока его родители вместе с ее маленькой дочкой ездили на дачу. В субботу женщина вернулась с работы, ушла в душ, а когда вернулась подросток почувствовал себя очень плохо и в результате скончался.

Как стало известно Gazeta.SPB, погибшему подростку было 14 лет. Он проживал на проспекте Художников в двухкомнатной квартире вместе со своим отцом-пенсионером, матерью-домохозяйкой, сестрой, работающей мастером по маникюру и ее маленькой восьмилетней дочкой.

Страшный инцидент произошел в ночь с 9 на 10 июля. По версии следствия, вечером родители несовершеннолетнего вместе с внучкой уехали на дачу в Тверскую область. Мальчик остался под присмотром старшей сестры по матери.

Утром 9 июля женщина уехала из дома на работу, вернулась вечером. Когда сестра подростка вернулась домой, несовершеннолетний играл в компьютер. Тогда она приняла душ и легла спать. Через некоторое время мальчику стало плохо, и после раздался грохот из туалета, ребенок не открывал. Женщина вскрыла дверь самостоятельно, и из туалета выпал посиневший подросток. Была вызвана скорая, но спасти мальчика не удалось.

На теле подростка внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 8 на 9 июля в Кировском районе Ленинградской области в городе Отрадное произошел пожар, в котором погибла семилетняя девочка.

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