Биолог назвал способ, как можно избежать укуса гадюки

В сезон бодрствования ядовитых змей очень важно знать, когда и где их можно увидеть. Чтобы избежать встречи с ними необходимо следовать советам специалистов.

Так, биолог Павел Глазков поделился, как избежать встречи с ядовитой гадюкой. В регионе это единственная ядовитая змея, заметил эксперт. Гадюка может быть разного цвета и черной, и серо-голубой, но всегда иметь при себе характерный зигзагообразный рисунок на спине (исключения составляют полностью черные гадюки). Длина таких змей не превышает 70 сантиметров. Об рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Биолог успокоил: гадюки ядовиты, но не агрессивны. Чаще всего змеи кусают людей по их собственной вине. Например, если к гадюке подойти неожиданно, можно молниеносно получить укус.

Глазков посоветовал внимательно осматриваться при сборе ягод и грибов. Лучше предварительно осмотреть ягодные поляны с помощью палки. В таком случае гадюки либо незаметно уползут, либо предупреждающе зашипят.

Также биолог заметил, что в лес лучше надевать резиновые сапоги, потому что гадюке их не прокусить.

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