Киностудия «Ленфильм» может стать одним из способов сделать Северную столицу главным конкурентом Москвы в сфере кинематографа.
Чтобы поднять конкурентоспособность Петербурга на новый уровень необходимы крупные профильные фестивали, и в какой-то степени это уже начало выполняться. Например, на «Ленфильме» в 2021 году проводился 7-й одноименный кинофестиваль, который включал в себя лекторий, кинопрактикум, конкурсную программу и церемонию награждения. В октябре пандемийного 2021 года прошел еще один фестиваль под названием Послание к человеку», а в уже кажущемся далеком 2020 проводилось мероприятие «Мир знаний». В общем, события были, но, к сожалению, пока не в очень большом количестве и не с масштабным размахом. «Мойка78» предложила несколько вариантов, как возможно возродить былую славу «Ленфильма» и заинтересовать кинематографистов.
Переезд «Кинотавра» из Сочи в Петербург
Так, в качестве одного из предложений выдвинут фестиваль, способствующий улучшению имиджа Петербурга. Такое мероприятие может быть аналогом Московского международного кинофестиваля.
В России подобная идея существует, но пока без руководства. Речь идет о событии пол названием «Кинотавр». Так, глава «Ленфильма» Федор Щербаков, глава комитета по культуре Федор Болтин и вице-губернатор Борис Пиотровский могли бы обратить внимание на событие, пользующееся популярностью даже у зарубежной прессы.
Сейчас у «Кинотавра» нет руководства, так как президент фестиваля с 2005 года, продюсер Александр Роднянский покинул Россию и, кажется, возвращаться не собирается. Тут появляется шанс завоза такого самого масштабного фестиваля в Петербург.
Пути решения
«Мойка78» допустила, что в переговорах о переносе «Кинотавра» из Сочи в Петербург Абрамовичу можно было бы предложить поддержку во время реконструкции «Новой Голландии». Известно, что доработка общественного пространства пока приостановлена, хотя закончить все хотели к 2025 году. Таким образом, получается более выгодное предложение, при котором бизнесмену могли бы выделить льготный кредит на проведение реставрации, а саму «Новую Голландию» внести в список системообразующих предприятий города.
Где фестивали?
Подчеркивается, что у «Ленфильма» уже есть опыт организации кинофестивалей, — правда, во Пскове. С 2019 года «киностудия совместно с псковскими властями организовали международный кинофестиваль «Западные ворота». В этом году его проводят в третий раз.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Ленфильм» предложил вновь показать свои фильмы из «золотой коллекции» в российских кинотеатрах.