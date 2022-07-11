Ленфильм может превратить Петербург с российскую столицу кинофестивалей?

Киностудия «Ленфильм» может стать одним из способов сделать Северную столицу главным конкурентом Москвы в сфере кинематографа.

Чтобы поднять конкурентоспособность Петербурга на новый уровень необходимы крупные профильные фестивали, и в какой-то степени это уже начало выполняться. Например, на «Ленфильме» в 2021 году проводился 7-й одноименный кинофестиваль, который включал в себя лекторий, кинопрактикум, конкурсную программу и церемонию награждения. В октябре пандемийного 2021 года прошел еще один фестиваль под названием Послание к человеку», а в уже кажущемся далеком 2020 проводилось мероприятие «Мир знаний». В общем, события были, но, к сожалению, пока не в очень большом количестве и не с масштабным размахом. «Мойка78» предложила несколько вариантов, как возможно возродить былую славу «Ленфильма» и заинтересовать кинематографистов.

Переезд «Кинотавра» из Сочи в Петербург

Так, в качестве одного из предложений выдвинут фестиваль, способствующий улучшению имиджа Петербурга. Такое мероприятие может быть аналогом Московского международного кинофестиваля.

В России подобная идея существует, но пока без руководства. Речь идет о событии пол названием «Кинотавр». Так, глава «Ленфильма» Федор Щербаков, глава комитета по культуре Федор Болтин и вице-губернатор Борис Пиотровский могли бы обратить внимание на событие, пользующееся популярностью даже у зарубежной прессы.

Сейчас у «Кинотавра» нет руководства, так как президент фестиваля с 2005 года, продюсер Александр Роднянский покинул Россию и, кажется, возвращаться не собирается. Тут появляется шанс завоза такого самого масштабного фестиваля в Петербург.

Пути решения

Учредителем юридического лица, на которое зарегистрированы товарные знаки «Кинотавра», все еще остается Александр Роднянский, но, согласно «Сбис» его доля находится в залоге у Романа Абрамовича. Таким образом переговоры о переезде фестиваля в Санкт-Петербург можно вести с миллиардером. Также Абрамовича можно привлечь и в качестве нового спонсора фестиваля. Сам Роднянский в беседе с «Аргументами и фактами» отмечал, что в текущем году фестиваль в Сочи не состоится, поэтому можно пробовать отдать фестиваль «Ленфильму».